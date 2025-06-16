Diyarbakır'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: Motosikletli Genç Kadın Kaputta Düştü

Diyarbakır'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: Motosikletli Genç Kadın Kaputta Düştü
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Diyarbakır'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosikletli Zeynep A.K. kaputun üzerine düştü. Kaza, motosikletin kamerasına yansıdı. Her iki taraf da şikayetçi olmadıklarını belirtti.

DİYARBAKIR'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Zeynep A.K. (24), kaputun üzerine düştü. Kaza, motosikletin kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Haziran'da akşam saatlerinde Sur ilçesi Melikahmet Caddesi'nde meydana geldi. Zeynep A.K. (24) idaresindeki motosiklet ile 'U' dönüşü yapmak isteyen sürücünün kullandığı otomobil çarpıştı. Savrulan Zeynep A.K., otomobilin kaputunun üzerine düştü. Zeynep A.K., kaskını yere fırlatarak otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Kaza motosikletin kamerasına yansırken, inceleme başlatıldı.

'ŞİKAYETÇİ OLMADIK'

Zeynep A.K., "Diyarbakırlıyım. 2 yıldır motosiklet kullanıyorum. Batman'da yaşıyorum. Memleketime gezmeye gelmiştim. Tarihi Sur ilçesinde kaza yaşadım. Abi dönüş yapmak isterken beni fark etmedi. Durmaya çalıştım ama duramadım. Kaputun üstüne düştüm. Kendime gelmeye çalıştım. O anki sinirle abiye bağırdım. Özür dilerim kendisinden. Ben ondan o da benden şikayetçi olmadı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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