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Diyarbakır'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 9 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 9 Yaralı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen kazada 1'i bebek toplam 9 kişi yaralandı. Otomobilin minibüsle çarpışması sonucu minibüs devrildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobil ve yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

B.Y'nin kullandığı 33 K 0067 plakalı otomobil, Mahabad Bulvarı Tekel Kavşağı'nda, S.G. yönetimindeki 21 M 0129 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.

Kazada, iki araçta bulunan 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

Kayapınar Otomobil 3-sayfa trafik Sağlık Güncel Bebek Kaza

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