Diyarbakır'da otomobil-traktör çarpışması: 4 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bismil- Diyarbakır karayolu, Göksü Mahallesi mevkinde meydana geldi. Bismil yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 EPE 817 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan 76 AAK 191 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada toplam 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.