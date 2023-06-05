Üye Girişi
Haberi Paylaş
Diyarbakır'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Diyarbakır'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak yol kenarına savruldu ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yol kenarına savrularak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Harmanlı köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 AEG 831 otomobil yol kenarına savrularak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Jandarma İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title