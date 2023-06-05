Diyarbakır'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak yol kenarına savruldu ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.