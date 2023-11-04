Diyarbakır'da Otomobil Takla Attı: 6 Kişi Yaralandı

DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolunda meydana geldi. Ambarçay mevkisinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)