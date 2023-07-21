Diyarbakır'da otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen kazada otomobil metrelerce takla attı ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.