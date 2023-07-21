Diyarbakır'da otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen kazada otomobil metrelerce takla attı ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin metrelerce takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Çınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil metrelerce takla atarak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel