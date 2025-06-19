Diyarbakır'da otomobil sulama kanalına düştü, kadın itfaiye tarafından kurtarıldı

Diyarbakır'da otomobil sulama kanalına düştü, kadın itfaiye tarafından kurtarıldı
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Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil, sulama kanalına düşerek ters döndü. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Elif K.'yı kurtardı. Kadının durumu iyi.

DİYARBAKIR'da kontrolden çıkan otomobille sulama kanalına düşerek ters dönen aracında sıkışan Elif K.'yı (34) itfaiye ekipleri çıkardı. Su seviyesinin diz boyunu aştığı kanaldaki kurtarma anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Elif K. yönetimindeki 34 HM 6945 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına düştü. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Su seviyesinin diz boyunu aştığı kanalda itfaiye ekipleri ters dönen otomobilde sıkışan Elif K.'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Makas yardımıyla otomobilin kapısı açılarak Elif K., sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Elif K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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