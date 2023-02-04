Diyarbakır'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı
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DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Lice ilçesi Tepe mezrası mevkisinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yaralılar ve hayatını kaybeden 1 kişi, AFAD ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden 1 kişi ise morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.