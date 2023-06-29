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Diyarbakır'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

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Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun 24. kilometresi Tokaçlı mezrası mevkisinde Yusuf M. yönetimindeki 27 ADF 945 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ve eşi ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü, eşi ve 2 çocuğu 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel

Diyarbakır Şanlıurfa Güncel Haberler

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