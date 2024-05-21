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Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GSP 386 plakalı otomobil, Sultan Sasa Bulvarı'na yolun karşı şeridine geçerek şarampole devrildi.

İhbar üzeri kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan otomobildeki 3 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Kayapınar trafik Trafik Kazaları Güncel Haberler

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