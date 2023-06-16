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Diyarbakır'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 4 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 4 Yaralı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Başarı Mahallesi'nde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, M.C.G. ve E.G'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Başarı Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, M.C.G. ve E.G'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Diyarbakır Jandarma Güncel Haberler

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