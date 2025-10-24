Diyarbakır'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 73 plakalı bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 ABD 532 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır kara yolunun Aşağıkonak Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel