Diyarbakır'da otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil refüje çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sıddık A'nın kullandığı 34 GCV 118 plakalı otomobil, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda kontrolden çıkarak, refüje çarptı.
Kazada, sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.