Diyarbakır'da otomobil refüje çarparak devrildi, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil refüje çarparak devrildi ve içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır Şanlıurfa kara yolunun Pirinçlik mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AFA 979 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.