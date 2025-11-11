Diyarbakır'da Otomobil Kazası: İki Sürücü Yaralandı

DİYARBAKIR'da 2 otomobilin karıştığı kazada araçlardaki sürücüler yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. B.T. idaresindeki 01 BDK 199 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan Y.A. idaresinde 06 DLF 585 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken,, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR