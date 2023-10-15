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Diyarbakır'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.