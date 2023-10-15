Diyarbakır'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı: 1 ölü
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam canından oldu.
Alınan bilgilere göre, Çınar ilçesi Beşpınar köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulhakim Bulut'a 21 AF 300 plakalı otomobilin sürücüsü çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Bulut'un cesetti savcılık işleminin ardından hastana morguna kaldırılacağı öğrenildi.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.