Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

DİYARBAKIR'da seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bağlar ilçesi Orhan Doğan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil takla atarken, diğer otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada otomobillerdeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Sıkışan yaralıların bir kısmı kendi imkanlarıyla, 1 kişi de çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.