Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı
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Diyarbakır'da meydana gelen otomobil kazasında, hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi hafif yaralandı.
DİYARBAKIR'da otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi hafif yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ABN 006 plakalı hafif ticari araç, 61 AAN 610 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi hafif yaralanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel