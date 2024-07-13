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Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kayapınar ilçesi 4. Sanayi Sitesi kavşağında G.K'nin kullandığı 34 DL 0067 plakalı otomobil ile A.B. idaresindeki 21 EZ 559 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Kayapınar Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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