Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

DİYARBAKIR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 NEF 397 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen bir otomobil, Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada otomobillerden biri ters dönerken, 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,