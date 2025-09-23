Haberler

Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 NEF 397 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen bir otomobil, Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada otomobillerden biri ters dönerken, 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç

Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Elebaşının ölmesiyle birlikte FETÖ'de iç tartışmalar ve çözülmeler hızlandı

Erdoğan'dan ABD gündemine bomba gibi düşen FETÖ mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.