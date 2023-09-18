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Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, taziyeevinden çıkan 3 kişiye otomobil çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Beşpınar Mahallesi mevkisinde taziyeevinden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.

Kazada, 3 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 3 kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Çınar Güncel Haberler

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