Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, taziyeevinden çıkan 3 kişiye otomobil çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Beşpınar Mahallesi mevkisinde taziyeevinden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.
Kazada, 3 kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 3 kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Güncel