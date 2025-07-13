Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'da, otomobilin kaldırıma çarparak yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Üç Kuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 BM 366 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp, yan yattı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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