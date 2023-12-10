Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı

DİYARBAKIR'da kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır Silvan kara yolu Silvan Bulvarı'nda meydana geldi. M.N.O.?nun kullandığı, 34 DP 3478 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobildeki sürücü ile eşi Ü.G.O yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)