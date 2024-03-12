Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada çarpışan iki otomobilde bulunan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İlçenin kırsal Oyalı Mahallesi mevkisinde A.E'nin (39) kullandığı 33 AOC 297 plakalı otomobil ile Ş.Ü'nün (54) kullandığı 21 ADF 687 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan M.E. (57) ve S.Ü. (48) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan S.Ü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.