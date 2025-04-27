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Diyarbakır'da Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Diyarbakır'da Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Diyarbakır'da refüje çarpıp takla atan otomobil, otobüs durağına 10 metre kala durdu. Sürücü, itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'da refüje çarpıp takla atan otomobil, otobüs durağına 10 metre kala durdu. Araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğleden sonra Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınında meydana geldi. Y.D. idaresindeki 06 EAK 634 plakalı otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 40 metre sürüklendi. Otomobil, otobüs durağına 10 metre kala durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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