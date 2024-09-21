Diyarbakır'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 10 Yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobil ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs çarpıştı. Kazada aralarında bir bebeğin de bulunduğu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Mahabat Bulvarı Tekel Kavşağı'nda otomobil ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarpışması sonucu 1'i bebek 10 kişi yaralandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel