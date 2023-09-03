Diyarbakır'da Otomobil ile Kamyon Çarpışması Sonucu Vatandaş Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaş, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Kazada sürücüler gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş, otomobil ile kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Merkez Yenişehir ilçesi Diyarbakır-Elazığ karayolu Çimenler Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Çimen (25), N.A yönetimindeki 34 UV 5688 plakalı otomobil, ardından K.O'nun kullandığı 06 DFG 763 plakalı kamyon çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çimen, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Çimen'in cesedi, sağlık ekiplerince otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Sürücülerin gözaltına alındığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR