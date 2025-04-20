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Diyarbakır'da Otomobil ile Belediye Otobüsü Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil ile Belediye Otobüsü Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Diyarbakır'da bir otomobilin belediye otobüsü ile kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DİYARBAKIR'da 3 gün önce otomobille belediye otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı, 1 kişin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, otomobilin aniden şerit değiştirerek otobüsün önüne çıktığı görülüyor.

Kaza, 17 Nisan sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Üniversite Köprüsü'nde meydana geldi. Emin Ateş yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, A.O. (43), D.D. (22), B.E. (22) ve K.K. (47) ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından çiftçilik yapan 4 çocuk babası Emin Ateş'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak, Kocaköy ilçesi Kırsal Günalan Küme Evleri, Ateşler mezrasında toprağa verildi.

Bu arada kaza, belediye otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin aniden otobüsün olduğu şeride geçtiği, Ateş'in son anda manevra yapıp yine kendi şeridine geçmeye çalıştığı ancak kazanın yaşandığı görüldü.

Emin Ateş'in Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğretmen olan kuzeninin düğününde oynadığı görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Ateş'in düğünde oynadığı ve üzerine para atıldığı görülüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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