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Diyarbakır'da otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarptığı kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Salihli Mahallesi'nde meydana geldi. Çermik yönüne giden Fethullah E. idaresindeki 34 TP 9080 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki Muhammet Emin E., Fethullah K. ve Bünyamin E. yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır trafik Ergani Otomobil Güncel Haberler

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