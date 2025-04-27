Diyarbakır'da otomobil devrildi: Sürücü yaralandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde refüje çarpan otomobil devrildi. Sürücü Y.D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Y.D'nin kullandığı 06 EAK 634 plakalı otomobil, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binası yakınlarında refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Y.D, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı, ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel