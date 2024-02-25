Diyarbakır'da otomobil devrildi, 6 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Ahmetli Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Ercan A'nın idaresindeki, henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun kırsal Ahmetli Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.