Diyarbakır'da Otomobil Devrildi: 3'ü Çocuk 8 Kişi Yaralandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
A.T'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Kömürcüler Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel