Diyarbakır'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde E.H'nin kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

E.H'nin kullandığı 63 ACL 092 plakalı otomobil, dün gece saatlerinde Kırsal Dişlibaşak Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü E.H, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
