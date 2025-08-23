Diyarbakır'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde E.H'nin kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
E.H'nin kullandığı 63 ACL 092 plakalı otomobil, dün gece saatlerinde Kırsal Dişlibaşak Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü E.H, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel