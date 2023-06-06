Diyarbakır'da otomobil çarptığı genç yaşam savaşı veriyor

DİYARBAKIR'da beraber yürüdüğü arkadaşlarının yanından ayrıldıktan sonra karşıya geçmek için kaldırımdan inen ve süratli bir şekilde gelen otomobilin çarptığı Ç.A., kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yaşam savaşı veriyor. Polis, kazadan sonra durmayan ve plakasını güvenlik kamerasından tespit ettiği otomobilin sürücünü arıyor.

Olay, 4 Haziran'da gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı üzerinde bulunan yan yolda meydana geldi. Yanındaki 2 arkadaşından ayrıldıktan sonra kaldırımdan inen Ç.A'ya süratli bir şekilde gelen 21 ADL 902 plakalı otomobil çarptı. Otomobil yoluna devam ederken çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye fırlayan ve yola düşen Ç.A.?ya ilk müdahaleyi arkadaşları ve çevredekiler yaptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ç.A. sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin, güvenlik kameralarından plakasını tespit ettikleri sürücünün yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor. Kazanın görgü tanığı Süleyman Emir, kazayı gördükten sonra ambulansı aradığını söyledi. (DHA)