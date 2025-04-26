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Diyarbakır'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
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Diyarbakır Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

DİYARBAKIR'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır Çevre Yolu Kırsal Kırmasırt Mahallesi kavşağında meydana geldi. Mahallede çevre yoluna giren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 MNT 827 plakalı otomobil ile 07 BTY 150 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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