Diyarbakır'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
V.S'nin kullandığı 06 BUH 728 plakalı otomobil, kırsal Höyükdibi Mahallesi mevkisinde, V.E'nin idaresindeki 63 ABL 410 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.