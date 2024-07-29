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Diyarbakır'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

V.S'nin kullandığı 06 BUH 728 plakalı otomobil, kırsal Höyükdibi Mahallesi mevkisinde, V.E'nin idaresindeki 63 ABL 410 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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