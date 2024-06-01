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Diyarbakır'da Otomobil Çarpışması: 2'si Çocuk 7 Kişi Yaralandı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.B. ve M.E.T. adlı sürücülerin otomobilleri çarpıştı. Kazada 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

S.B'nin kullandığı 07 BUG 13 plakalı otomobil, merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi Seyrantepe Toplu Konutları 1. Cadde'de M.E.T'nin kullandığı 21 ABK 024 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Yenişehir trafik Çocuk Trafik Kazaları Güncel Haberler

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