Diyarbakır'da Otogarda Tartışma Sonucu Muavin Öldü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, otogarda tartıştığı muavinin otobüsle çarparak ölümüne neden olan şoför tutuklandı.

İlçenin Şirinevler Mahallesi'ndeki otogarda dün, şoför Sebahattin İ'nin, tartıştığı ve otobüsü üzerine sürerek muavin Abbas İşler'in ölümüne neden olmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sebahattin İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün, Sebahattin İ. idaresindeki yolcu otobüsü seyir halindeyken, şoför ve muavin Abbas İşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, otobüs Ergani Otogarına giriş yaptığında muavin araçtan inerek otobüsü durdurmaya çalışmıştı.

Şoförün durmayarak otobüsü üzerine doğru sürmesi üzerine muavin İşler ezilerek hayatını kaybetmiş, otobüsle kaçan Sebahattin İ, polis tarafından uygulama noktasında aracı durdurularak gözaltına alınmıştı.

Olay, otogardaki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.