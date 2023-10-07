Diyarbakır'da Otobüsün Park Halindeki Otomobile Çarpması Kamerada

DİYARBAKIR'da belediyeye ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün park halindeki otomobile çarptığı ve 1 kişinin kıl payı ezilmekten kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 21 AE 419 plakalı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, park halindeki 34 JZG 64 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yan tarafındaki markete girdi. Bu sırada otomobilin yanında duran 1 kişi ise üzerine gelen otobüsü son anda fark edip kaçtı. Kaza anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)