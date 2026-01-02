Yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kaza kamerada: 4 yaralı / Haber eklendi

Haberler

Diyarbakır'da buzlanan yolda devrilen yolcu otobüsünde 4 kişi yaralandı. Kaza, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

DİYARBAKIR'da yolcu otobüsü, buzlanan yolda şarampole devrildi. 4 yolcu yaralanırken, kaza cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu kırsal Tosunlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ö.A. (65) yönetimindeki 65 ADD 803 plakalı Van Yolu firmasına ait otobüs, buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yolcular C.T. (36), M.Ç. (23), A.C. (24) ve M.E. (18) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza, otobüs içindeki bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından yaşanan panik de görüntülere yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
