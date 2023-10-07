Diyarbakır'da otobüs, park halindeki otomobile böyle çarptı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Diyarbakır'da otobüs, park halindeki otomobile böyle çarptı
Diyarbakır'da hurdaya dönen otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Kaza, dün saat 15.00 sularında merkez Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi Silvan yolunda meydana geldi. 21 AE 419 plakalı halk otobüsü, park halindeki 34 JZG 64 plakalı araç ve 21 ADK 959 plakalı otomobiller çarpıştı.
Meydana gelen kazada 34 JZG 64 plakalı otomobil sürücüsü A.A., yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sıkıştığı araçtan çıkartılarak hastaneye sevk edildi.
Otobüste bulunan yolcular olay yerine çağrılan başka otobüs ile götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.