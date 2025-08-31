Diyarbakır'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayda 16 yaşındaki otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

U.D. idaresindeki 21 BK 094 plakalı belediye otobüsü ile N.A'nın (16) kullandığı 21 AGU 620 plakalı otomobil, Bağcılar Mahallesi'nde Siverek ve Avşin caddelerinin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki kuzeni V.A. (13) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan V.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan N.A, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
