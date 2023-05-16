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Diyarbakır'da otobüs hattı güzergahı revize edildi

Diyarbakır'da otobüs hattı güzergahı revize edildi

Güncel Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine, Doğu ilçe otogarı ile Çınar Belek Mahallesi arası hizmet veren "H3" kodlu otobüs hattı güzergahını Karasungur Mahallesi'ne kadar uzattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine, Doğu ilçe otogarı ile Çınar Belek Mahallesi arası hizmet veren "H3" kodlu otobüs hattı güzergahını Karasungur Mahallesi'ne kadar uzattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, bugüne kadar toplu taşıma hizmeti verilemeyen mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla ilave bir güzergah oluşturdu.

Bu kapsamda Doğu ilçe otogarı ile Çınar Bellek Mahallesi arasında hizmet veren "H3" otobüs hattındaki araçlar Karasungur Mahallesi'ne kadar hizmet verecek.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Belek Çınar Güncel Haberler

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