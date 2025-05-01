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Diyarbakır'da Oto Sanayi Sitesinde Patlama ve Yangın

Diyarbakır'da Oto Sanayi Sitesinde Patlama ve Yangın
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki oto sanayi sitesinde balata spreyi üreten bir iş yerinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Olay anı kask kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır'da, oto sanayi sitesindeki bir iş yerinde patlama sonrası yangın; olay anı kamerada (3)

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Birtane Oto Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren balata spreyi üretimi yapılan iş yerinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında, bir itfaiye erinin alevlere müdahale ettiği anlara ait kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin iş yerinin kepenklerinin önünde hazırlık yaptığı, daha sonra iş yeri kepenklerinin altından başlayarak yangına müdahale ettiği anlar yer aldı.

Haber-Kamera: Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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