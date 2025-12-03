Haberler

Sürücünün fren yerine gaza bastığı hafif ticari araç işyerine girdi

Güncelleme:
Diyarbakır 4'üncü Sanayi Sitesi'nde, fren yerine gaza basan sürücü hafif ticari aracı oto aksesuar dükkanına soktu. Sürücü yaralandı, dükkan hasar gördü.

DİYARBAKIR 4'üncü Sanayi Sitesi'nde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı hafif ticari araç, oto aksesuar dükkanına girdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesindeki 4'üncü Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu oto aksesuar dükkanına girdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İşyerinde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
