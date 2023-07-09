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Diyarbakır'da Otluk Alanında Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ağaçlara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Batıkent Kavşağında yol kenarındaki otluk alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ağaçları sulayarak yanmalarını önledi. Yapılan müdahalenin ardından alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yenişehir İtfaiye Güncel Haberler

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