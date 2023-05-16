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Diyarbakır'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Diyarbakır'da bir otelin 5. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'da bir otelin 5. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan 13 katlı bir otelin 5. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otel görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın otel odasında hasara neden oldu.

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Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

Diyarbakır İtfaiye Güncel Haberler

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