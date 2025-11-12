Haberler

Diyarbakır'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 25 Tutuklama

Güncelleme:
Diyarbakır merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu, yağma, silahla yaralama ve silah ticareti gibi suçlardan 46 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 25'i tutuklandı. Suç örgütünün 13 iş yeri ve ikameti kurşunlayarak korku ortamı oluşturduğu belirtiliyor.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır merkezli İstanbul ve Yozgat'ta, yağma, silahla yaralama, işyeri ve ikamet kurşunlama, silah ticareti ve tehdit suçlarını işledikleri tespit edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 46 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yağma, silahla yaralama, işyeri ve ikamet kurşunlama, silah ticareti ve tehdit suçlarını işleyerek vatandaş ve esnaf üzerinde korku, baskı ve infial ortamı oluşturan İ.D. ve M.D. liderliğindeki organize suç örgütünü tespit etti.

Ekipler sürdürdüğü çalışmalarda suç örgütünün, 13 farklı iş yerini ve ikameti kurşunlama başta olmak üzere yaralama, tehdit ve yağma gibi 24 ayrı eyleme karıştığını belirledi. Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Diyarbakır merkezli İstanbul ve Yozgat illerinde, özel harekat destekli eş zamanlı yapılan operasyonda 46 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 17 tabanca, 5 tüfek, 504 fişek, 2 balistik çelik yelek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 46 şüpheliden 25'i çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 21'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

