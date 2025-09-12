Haberler

Diyarbakır'da Operasyonda Uyuşturucu Koyunun Karnında Bulundu

Diyarbakır'da Operasyonda Uyuşturucu Koyunun Karnında Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, küçükbaş hayvan nakli yapılan bir araçta gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, küçükbaş hayvan nakli yapılan bir araçta ölü bir koyunun karnına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda, hayvan nakli adı altında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı. Polisin düzenlediği operasyonda durdurulan araçta inceleme yapan ekipler, ölü bir koyun buldu. Koyunun karın bölgesinin daha önce kesildiğini fark eden polis, hayvanı araçtan indirerek bıçakla tekrar karın bölgesini açtı. Yapılan aramada koyunun karın boşluğuna yerleştirilmiş paketler halinde uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi

Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor

Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.