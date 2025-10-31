Diyarbakır'da Operasyonda Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Sur, Kayapınar, Bağlar, Silvan, Bismil ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 13 uzun namlulu silah, 18 ruhsatsız tabanca ve 1841 çeşitli çaplarda mühimmat ele geçirildi.